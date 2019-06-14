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Новости » Политика 14 июня, 2019, 21:15
Зеленский решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной «судебной реформы» и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, говорится в заявлении на сайте главы государства.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности «реформированным») судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона», – заявил Рябошапка.

По его словам, наличие ряда таких судебных решений является «очевидным свидетельством провала судебной реформы», которая проходила под контролем Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

«В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной «судебной реформы» и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти», – заявил Рябошапка.

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