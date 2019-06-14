Идеи команды Зеленского о двухпалатном парламенте – это голое теоретизирование, – эксперт

В двухпалатном парламенте есть сейм – нижняя палата и сенат – верхняя. Последняя отбирает определенные полномочия у президента. В частности, те, что касаются права вето и некоторых кадровых назначений.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины Владимир Горбач.

«Двухпалатный парламент в унитарном государстве Польша. В сейме – нижней палате – 460 депутатов, в сенате еще сотня. То есть, теоретически, такая модель может работать», – говорит Владимир Горбач.

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества подчеркивает: сенат особенен тем, что берет на себя часть президентских полномочий.

«Президентское право вето достается сената. Он может голосовать, подтверждать все законы. Это затрудняет законодательную процедуру, потому что делает ее двухэтапной. Также сенат может влиять на кадровые назначения, перебирая эту функцию от президента», – рассказывает эксперт.

В классическом понимании, верхняя палата должна ослаблять институт президента, объясняет эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины .

«У Владимира Зеленского об этом говорят. Я думаю, что это влияние Кучмы и этой эпохи, когда был референдум 2001 года. Не совсем понятно, зачем эту тему подняли именно сейчас. Впечатление, что команда Зеленского только начинает узнавать, как все работает. Словно неофит, который сел за руль авто и смотрит, за что дергать», – сравнивает Владимир Горбач.

Идеи команды Зеленского – это голая теоретика, которое оторвано от реальной ситуации нашей страны, убежден аналитик.

«Я считаю, что в условиях войны, геополитической нестабильности – Украина не имеет права на эксперименты такого рода. Можно договориться до того, что президента будут избирать в парламенте и он будет выполнять церемониальные функции. Теоретически, это тоже работает во многих странах Европы. Однако сейчас разговоры об этом вредят. Думаю, что в будущем, я был бы не против двухпалатного парламента, но для этого должны быть и причины, и условия», – добавляет эксперт.

Напомним, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко убежден, что внедрение двухпалатного парламента в условиях оккупации не предвещает ничего хорошего.

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