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Новости » Спорт 14 июня, 2019, 22:45
Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации чемпионом стал клуб не из США

Баскетбольный клуб из Канады «Торонто Рэпторс» нанес поражение американской команде «Голден Стейт Ворриорс» в шестом матче финальной серии плей-офф до четырех побед и впервые в истории стал чемпионом североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде (штат Калифорния), завершилась с результатом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) в пользу «Торонто». Тем самым «Рэпторс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2, сообщает ukrinform.ua.

В составе победителей «дабл-дабл» оформили Паскаль Сиакам (26 очков, 12 подборов) и Кайл Лоури (26 очков, 10 передач). Самым результативным игроком стал атакующий защитник «Голден Стейт» Клей Томпсон, который набрал 30 очков. Его одноклубник Дреймонд Грин стал автором трипл-дабл» (11 очков, 19 подборов, 13 передач).

«Торонто Рэпторс» является единственным клубом Канады в Национальной баскетбольной ассоциации. До нынешнего сезона лучшим достижением представителя Атлантического дивизиона был выход в полуфинал плей-офф в сезоне-2015/2016.

Для «Голден Стейт Ворріорс» это был пятый финал подряд, в которых «Ворріорс» трижды завоевывали чемпионский титул (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018).
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