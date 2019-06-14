Версия торпеды не подтвердилась: на одном из атакованных танкеров в Оманском заливе нашли мину

Военные моряки Соединенных Штатов Америки обнаружили во время обыска пострадавшего от нападения в Оманском заливе панамского танкера Kokuka Courageous не сработвшую мину внутри корпуса.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Источник подтвердил телеканалу, что с помощью таких же бомб были серьезно повреждены четыре танкера, атакованные в Оманском заливе в мае. Таким образом, сейчас достоверно известно, что по крайней мере одно из двух пострадавших 13 июня нефтеналивных судов было выведено из строя в результате диверсии.

При этом пресс-секретарь тайваньского нефтеперерабатывающего завода CPC Corp, которому принадлежал фрахт поврежденного второго танкера, заявлял, что судно было повреждено торпедой, хотя пока ВМС США не подтвердили, но и не опровергли такую возможность.

13 июня, в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека. Предположительно, при атаке использовались мины или торпеды. Государственный секретарь Майк Помпео возложил ответственность за нападение на танкеры на Тегеран.

21 мая Помпео уже заявлял, что Иран несет ответственность за организацию диверсии против четырех танкеров Саудовской Аравии в Персидском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов – до этого, 12 мая, МИД ОАЭ сообщил, что четыре судна разных стран стали объектами атаки.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.