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Новости » Регионы 14 июня, 2019, 14:42
Вблизи Ровно обнаружили разгерметизацию контейнера с пестицидами

Неподалеку Ровно выявлен факт разгерметизации контейнера с пестицидами, который в свое время принадлежал бывшему сельскохозяйственному предприятию и в течение последних пяти лет сохраняется в этой местности.

Эта информация сегодня была озвучена с трибуны во время очередного сессионного заседания Ровенского областного совета – информирует собкор ИA ZIK.

По мнению депутатов областного совета, разгерметизация может привести к экологической катастрофе, от которой пострадают жители целого массива областного центра.

Депутаты рассмотрели этот вопрос на сессионном заседании первым. Они решили в срочном порядке обратиться к руководству экстренных служб, чтобы те приняли меры для недопущения развития проблемы.
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Ровенская областьпестицидыновости Украины
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2019-06-14 15:49 :47