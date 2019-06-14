В Ивано-Франковске бывшего кандидата в президенты облили нечистотами

В четверг, 13 июня, в Ивано-Франковске бывшего кандидата в президенты Украины – народного депутата Александра Шевченко – облили нечистотами.

Видео с последствиями нападения было опубликовано на сервисе YouTube, пишет НВ.

По словам самого нардепа, за этой провокацией может стоять владелец местной строительной компании «Мельник дивелопмент Групп» Иван Мельник.

Шевченко рассказал, что предприниматель и его «деловой партнер» требовали от него не идти на выборы в Верховную Раду от Ивано-Франковска, поскольку в округе «должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа».

Когда же он отказался, предприниматели «опустились до угроз физической расправой мне и моей семье».

«И на эти неадекватные крики я только в ответ посмеялся. А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня с ведра грязью. Они и дальше кричали и угрожали», – рассказал Шевченко у себя в Facebook.

В полиции этот инцидент пока никак не комментировали.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.