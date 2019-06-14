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Новости » События 14 июня, 2019, 15:28
В Украине разоблачили схему перенаправления граждан в Россию через Крым

Сотрудники Госпогранслужбы и СБУ разоблачили схему переправки граждан Украины в РФ через Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Так, вчера, в рамках открытого уголовного производства, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон), под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, при силовой поддержке спецподразделения «Дозор» пресекли деятельность незаконной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан в Российской Федерации через Крым.

 

Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания фигурантов дела в г. Днепр, а также в их транспортных средствах.

По результатам обысков представители межведомственной группы обнаружили и изъяли два автомобиля, которые непосредственно использовались для перевозки граждан с нарушениями. А также блокноты и тетради с записями о фактах возможных незаконных перевозок, телефоны с картами украинских и российских операторов связи, таможенные декларации РФ, рекламные материалы относительно перевозок с временно оккупированной территории АР Крым к Российской Федерации.

Организатору противоправной деятельности сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 332 и 332-1 УК Украины.

Напомним, в селе Красновка Симферопольского района аннексированного Крыма 14 июня российские силовики провели обыск в доме крымских татар. В частности, задержали и доставили в Симферополь Эмирхана Муртазаева.
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РоссияГоспогранслужбаУкраинааннексированный Крымновости Украины
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2019-06-14 15:49 :06