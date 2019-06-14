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Новости » Общество 14 июня, 2019, 20:47
В Украине начали сетевую форму получения школьного образования

Теперь школы смогут организовывать для детей сетевую форму получения школьного образования – это позволит строить индивидуальную траекторию школьникам, а также самой школе предлагать ученикам интересные формы обучения. Кроме этого, предлагаются новые подходы к работе вечерних школ.

Все это предусмотрено Положением о институциональной форме получения общего среднего образования (зарегистрировано в Министерстве юстиции за № 547/93518 от 22.05.2019), вступивший в силу сегодня, 14 июня 2019 года, сообщает пресс-центр МОН.

«Среди новаций этого Положения – механизм внедрения сетевой формы получения образования. Это дает школе реальный инструмент для взаимодействия с учреждениями культуры, физкультуры и спорта, межшкольными ресурсными центрами и другими субъектами образовательной деятельности. Обучение по сетевой форме может организовываться как для всего класса (группы), когда в заведении, например, нет учителя, а отдельные уроки может оказывать профильный кружок или организация с хорошими специалистами, так и для отдельных учеников, которые уже где-то дополнительно обучаются. По сути, это расширяет доступ детей к различным ресурсам и возможностям, эффективно используя их время», – рассказала Лилия Гриневич.

Предложить педагогическому совету учреждения внедрить сетевую форму могут как ученики и родители, так и педагогические работники и другие заведения, которые заинтересованы в таком сотрудничестве.

Механизм такой: базовое заведение и партнер заключают договор, в котором будет определена образовательная программа и ее компоненты, будут обеспечиваться во взаимодействии, механизмы финансирования, использование ресурсов и другие условия их сотрудничества.

Однако нужно понимать, что это не исчерпывающий механизм, и для построения индивидуальной образовательной траектории будут разрабатываться и другие форматы.

Изменен и подход к работе вечерних школ.

«До этого времени ученики, которые не могли обучаться по дневной форме, делали это только в вечерних школах. Отныне на вечерней форме можно будет получить образование с 14 лет в любой обычной школе, что откроет на своей базе такую форму обучения. Также образование можно будет получить ускоренно в 10-11 (12) классах, но только если ученик продемонстрирует достаточный и высокий уровень учебных достижений (от 7 и до 12 баллов)», – пояснила Министр.

Для вечерних школ это означает, что они смогут продолжить функционировать как учреждения общего среднего образования, в которых организована вечерняя форма получения образования. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в название учреждения, устав и утвердить это учредителем.
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2019-06-14 22:10 :18