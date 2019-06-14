В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы на ликвидацию АО Банка «Меркурий».

Об этом сообщает прессслужба ведомства.

«Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию АО БАНКА «МЕРКУРИЙ» были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день представления документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 11 июня 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО БАНКА «МЕРКУРИЙ».

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