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Новости » Мир 14 июня, 2019, 23:00
В ООН прошло финальное слушание о нарушении Россией прав Киева в Черном и Азовском морях

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению.

Об этом сообщил юрисконсульт, представляющий этот суд, Хуан Игнасио Массун, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

По итогам разбирательства будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков в соответствии с приложением 7 к Конвенции ООН по морскому праву, пояснил юрисконсульт.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что «решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано». Статья 11 предусматривает, что «решение окончательное и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования».

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года. Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.
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