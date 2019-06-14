В Луцке торговцу амфетамином грозит до 12 лет

Полицейские на Волыни задержали торговца амфетамином. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.

Об этом ИA ZIK сообщили в СК ГУНП в области.

Оперативники разоблачили 30-летнего лучанина в сбыте наркотиков. Его задержали на улице города с очередной партией амфетамина.

Непосредственно на месте, во время поверхностного осмотра у него изъяли пять расфасованных для продажи пакетиков с амфетамином. Впоследствии, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства волынянина правоохранители изъяли еще восемь аналогичных пакетов с наркотическим веществом. Общий вес изъятого амфетамина составляет 13 г.

Кроме этого, у злоумышленника изъяли более 2 тыс. грн, добытые преступным путем, два мобильных телефона и кастет. Изъятое направили на исследование.

Следователи детективы полиции Волыни сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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