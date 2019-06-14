В Китае уже создали новый безопасный метод редактирования генома человека

Группа китайских исследователей разработала метод более безопасного и точного редактирования генома, который, как ожидают, в перспективе можно будет использовать в клинической практике.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Синьхуа.

Этот метод, как уверяют авторы работы из Шанхайского института биологических наук Академии наук Китая, меньше повреждает рибонуклеиновую кислоту (РНК).

Группа ученых из института создала «генетические ножницы» под кодовым названием ABE (F148A). С помощью нового метода возможно с большей точностью вырезать гены, что поможет избежать опасного влияния на РНК. Разработку можно использовать для лечения редких заболеваний, убедились сотрудники института.

«Эти методы редактирования теоретически могут помогать больным и в восстановлении здоровья, но в связи с тем, что безопасность их использования не гарантирована, лишь некоторые из «генетических ножниц» находятся в процессе клинических испытаний», – пояснил старший научный сотрудник института Ян Хуэй, возглавляющий эту группу ученых.

Разработанный китайскими генетиками метод редактирования генома можно использовать в лечении таких заболеваний, как талассемия, макулярная дистрофия и наследственная глухота.

Добавим, как говорится в одном исследовании, дети с измененной ДНК, более подвержены риску преждевременной смерти.

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