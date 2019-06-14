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Новости » События 14 июня, 2019, 22:37
В Харькове металлический забор упал на женщину с детьми

В центре Харькова металлический забор упал на мать с двумя детьми. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет Информатор.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как металлический забор, мимо которого идут пешеходы, внезапно разрушается на людей.

Часть ограждения ударила по голове женщину и ее старшую дочь, и чудом не задела коляску с 8-месячным ребенком. Мать и дочь забрала «скорая» – обе отделались ушибами и царапинами.

Очевидцы утверждают, что забор устанавливали наспех, он не был закреплен. Напомним, инцидент произошел 13 июня в 16:04 на улице Бакулина. На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Копам удалось выяснить, что сейчас на этой улице проводятся ремонтные работы.
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Харьковребенокженщинановости Украинызабор
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2019-06-15 00:52 :41