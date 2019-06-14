«Укртрансгаз» заявляет об угрозе работе ГТС с 24 июня

В ПАО «Укртрансгаз» нет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС после 24 июня.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что «компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности».

О ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины. Также «Укртрансгаз» обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины и ведет переговоры с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для немедленного исправления ситуации.

Задолженность компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд гривен. Остаточных объемов газа на ПТР, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

В заявлении компании отмечается, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые регулятор утвердил в конце 2018 года и которые позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТР в объеме до 60% от необходимого годового уровня. Второй причиной указывается проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, в результате чего долг за услуги балансирования участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд грн, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

Кроме того, после перехода газового рынка Украины на суточное балансировку с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд гривен.

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