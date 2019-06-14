live
Aнонси
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
15 июня, суббота
Анонс програми Деталі 15.06.19
Анонс програми Деталі 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 14 июня, 2019, 19:50
«Укртрансгаз» заявляет об угрозе работе ГТС с 24 июня

В ПАО «Укртрансгаз» нет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС после 24 июня.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что «компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности».

О ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины. Также «Укртрансгаз» обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины и ведет переговоры с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для немедленного исправления ситуации.

Задолженность компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд гривен. Остаточных объемов газа на ПТР, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

В заявлении компании отмечается, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые регулятор утвердил в конце 2018 года и которые позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТР в объеме до 60% от необходимого годового уровня. Второй причиной указывается проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, в результате чего долг за услуги балансирования участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд грн, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

Кроме того, после перехода газового рынка Украины на суточное балансировку с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд гривен.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
деньгиновости Украиныновости экономикиУкртрансгазГТС
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-14 22:11 :12