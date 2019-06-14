Украинцам не советуют принимать участие в демонстрациях в Молдове

Посольство Украины в Молдове советует украинцам не принимать участия в массовых акциях и демонстрациях в Молдове.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Фейсбуке.

В частности, в посольстве советуют украинцам соблюдать меры безопасности и следить за новостями в местных и международных СМИ.

«В связи с общественными акциями политического характера, которые продолжаются в Республике Молдова, запланированным проведением в воскресенье, 16 июня, массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами Молдовы бывшего главу правительства Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Глава украинского МИД Павел Климкин подчеркнул, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была выбрана Майя Санду.

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