Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро

Украина размещает семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в Twitter.

Спрос на еврооблигации Украины превысил 5,5 млрд евро, отметил он.

Украина осуществила выпуск еврооблигаций в евро. 7лет, годовой купон, 1млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не предательство. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины ((( но без финансирования из-за рубежа - будет еще хуже. Мои поздравления команде @MinFin_Ukraine ) — Taras Kotovych (@TKotovych) 13 июня 2019 г.

Как сообщает Экономическая правда, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки соглашения начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки – BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним: В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд долларов: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долларов с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов. WSJ со ссылкой на источники сообщала, что все доразмещение евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.