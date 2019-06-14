Ученые обнаружили пользу от ГМО-кукурузы

Новое исследование показало, что использование генетически модифицированных растений снижает нагрузку на грунт, уменьшает расход воды и выбросы газа в атмосферу.

Эксперты уверяют, что преимущества генетически модифицированных культур все труднее отрицать, говорится в статье Science Alert, передает Новое Время.

Исследователи советуют нам игнорировать мифы о генетически модифицированных пищевых продуктах, принимая во внимание мнение подавляющего большинства ученых о том, что генетически модифицированные культуры безопасны в использовании и приносят огромные выгоды в сельском хозяйстве.

С этой точки зрения недавний экономический анализ истории генетически модифицированной устойчивой к насекомым (IR) кукурузы в Испании и Португалии дает новое долгосрочное представление о том, насколько генетически модифицированные организмы могут принести пользу земледелию.

Сельскохозяйственный экономист Грэм Брукс проанализировал использование ГМО-кукурузы на Пиренейском полуострове в течение 21 года, с тех пор как модифицированное семя было впервые завезено в Испанию в 1998 году (всего через два года после того, как технологию впервые внедрили в Северной Америке), а затем была принята Португалией в 1999 году.

Устойчивая к насекомым кукуруза, посаженная в обеих странах, спроектирована так, чтобы быть устойчивой к вредителям Ostrinia nubilalis (европейский кукурузный мотылек) и Sesamia nonagroides (средиземноморский стволовой мотылек).

По словам Брукса, за период между 1998 и 2018 годами фермеры, которые использовали технологию ГМО, увеличили свои общие доходы на 285,4 млн евро за счет увеличения урожайности и экономии средств на инсектициды, которые им больше не нужны. Эта сумма соответствует среднему приросту дохода фермерского хозяйства в размере 173 евро на гектар в год. Брукс рассчитал, что за 21-летний период на каждый евро, вложенный в устойчивый к насекомым семена на Пиренейском полуострове, фермеры получили в среднем 4,95 евро.

По словам Брукса, увеличение общего урожая с 1998 года составит 1,89 млн тонн кукурузы, что дает дополнительные преимущества. Если бы технология ГМО-кукурузы не была доступна фермерам в 2018 году, поддержание уровня производства в этом году с использованием традиционных технологий потребовало бы посадки дополнительных 15 240 гектаров сельскохозяйственных земель для кукурузы в двух странах», – пишет Брукс в своей статье.

За весь период выращивания ГМО-кукурузы в Испании и Португалии таким образом было сэкономлено около 188 890 гектаров земли, что позволило использовать их для других сельскохозяйственных целей.

По оценкам Брукса, в Испании было сэкономлено около 678 000 килограммов активного ингредиента инсектицидов для опрыскивания растений – на 37 процентов меньше по сравнению с количеством, которое было бы распылено на обычную кукурузу.

Менее регулярное опрыскивание также означает меньшее использование транспортных средств для нанесения инсектицида на сельскохозяйственные культуры – в этом случае, согласно оценкам, в одной только Испании было сэкономлено около 593 000 литров топлива, благодаря чему в атмосфере не осталось 1,58 миллиона килограммов углекислого газа.

Брукс отмечает, что это количество – эквивалентное загрязнению, производимому 980 автомобилями в год, – в конечном счете, является лишь небольшим побочным эффектом, но, тем не менее, стоит его отметить, как и другие воздействия на окружающую среду, связанные с меньшим использованием инсектицидов, такие как экономия воды.

Однако, эти положительные результаты, которые наблюдаются на Пиренейском полуострове, не востребованы в Европе. По крайней мере, 18 членов ЕС – наряду с регионами, включая Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс – запретили выращивание ГМО-кукурузы.

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