У Вакарчука говорят, что Садовый солгал о совместных кандидатах

В пресс-службе партия Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что информация о договоренности с «Самопомощью» Андрея Садового –неправдивая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им медиа, не соответствует действительности».

«Политические игры и договоры за спиной избирателей – это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика – это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», – добавляют там.

Ранее лидер «Самопомощи» Андрей Садовый говорил, что в ближайшие дни собирается встретиться со Святославом Вакарчуком, чтобы поговорить об общих кандидатах в округах на выборах в Верховную Раду.

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