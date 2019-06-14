У меня были более широкие задачи, – Хомчак опроверг слухи о близости с Коломойским

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что его сотрудничество с бизнесменом Игорем Коломойским было сугубо служебным – работал с ним, как с главой Днепропетровщины. Эта работа продолжалась до 2015 года – пока Хомчака не перевели в Киев.

Об этом он рассказал в эфире спецпроекта программы военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Комментируя сотрудничество в 2014-2015 годах с тогдашней администрацией Днепропетровской области – Геннадием Корбаном и Игорем Коломойским, он заверил: тогда этого требовала должность.

«Я был командующим ОК Юг. Территориально оно отвечало за 11 областей юго-востока Украины. У меня было сотрудничество с 11 руководителями областных государственных администраций», – рассказал Хомчак.

Он отметил: когда в марте 2014-го руководителем Днепропетровской ОГА назначили Игоря Коломойского, работал с ним, как и с другими руководителями областей.

«Наше сотрудничество – чисто служебная – продолжалась до того момента, пока в феврале 2015 года меня не назначили в Киев», – заявил начальник Генштаба.

На вопрос, что делали во время этого сотрудничества, Хомчак ответил «защищали».

«Мои задачи выходили намного шире за пределы Днепропетровской области. Ведь я отвечал за 11 областей юго-востока, которые, увы, были совсем неблагополучными. Везде были проблемы – российские спецслужбы везде хотели организовать какие-то «республики», – подчеркнул Руслан Хомчак.

21 мая Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба.

Впоследствии народный депутат Украины, лидер «Национального корпуса» Андрей Белецкий заявил, что это назначение состоялось из-за близости Хомчака к днепропетровскому клану.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.