Цукерберг знал о проблемах с обеспечением конфиденциальности пользователей в соцсети, – СМИ

Внутренние электронные письма компании Facebook показывают, что ее основатель Марк Цукерберг знал о проблемах с обеспечением конфиденциальности пользователей в соцсети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, – передает Экономическая правда.

«Найденные е-мейлы Facebook показывают, что ее глава Марк Цукерберг знал о возможных проблемах с обеспечением конфиденциальности пользователей, – ред.) в компании», – говорится в сообщении.

Как отмечает WSJ, в 2012 году Федеральная торговая комиссия США договорилась с Facebook о том, что компания будет делать больше для того, чтобы защитить персональные данные пользователей соцсети.

Однако, в соответствии с внутренними документами, Цукерберг и его команда не предоставили той договоренности с американским ведомством «приоритета» для исполнения.

Вероятно такое решение в прошлом году Facebook попала в скандал мирового уровня Cambridge Analytica относительно миллионной утечки персональных данных пользователей.

По данным газеты, пока неизвестно, сколько именно е-мейлов пригласила Комиссия от Facebook, и сколько из них связаны с Цукербергом.

Напомним, Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности.

В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы во время избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

Ранее соучредитель Facebook Крис Хьюз призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

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