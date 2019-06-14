Тополиный пух не вызывает аллергию: Супрун развенчала еще один популярный миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала распространенный миф о том, что тополиный пух вызывает аллергию.

Об этом она написала в Facebook.

«Многие хотят уничтожить в городе все тополя, чтобы не было тополиного пуха, который, мол, вызывает аллергию. Это действенный способ борьбы с аллергией? Нет. Действенно уменьшать симптоматику аллергии, если она есть. А чтобы была меньшая распространенность аллергии, следует бороться с курением, загрязнением воздуха взвешенными частицами, плесневыми домами и сорняками, и сажать хвойные деревья и играть с животными», – пишет Супрун.

По ее словам, тополиный пух на самом деле не вызывает аллергию. Он может попадать в глаза или нос, но он – лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, как то тимофеевки, которое по времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию.

«Значит ли это, что тополя не имеют никакого отношения к аллергии? Нет, имеют, но не так, как мы привыкли думать. Тополь-это двудомное растение. Есть женские деревья, которые образуют семена, окруженные пухом, а есть мужские деревья, которые весной выделяют пыльцу, которая разносится ветром. Тополя действительно могут вызвать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья, и их пыльцу мы вдыхаем. Но это все равно не значит, что следует уничтожать тополя», – добавила медик.

Она отметила, что аллергия, обычно, развивается на несколько аллергенов, например, пыльца тополя, березы, клубнику, или молоко или арахис. Можно представить, что все тополя и березы в городе исчезли, но все аллергены в любом случае исчезнуть не могут.

Супрун отмечает, что упрощенно аллергия – это неоправданная реактивность иммунной системы конкретного человека. Иммунная система должна не обращать внимание на безобидные вещества, как пыльца или еда, а зато бурно реагирует на выделение гистамина. Мы ощущаем это как слезы, отек в носу или высыпания на коже.

Медик также отмечает, что часто аллергия развивается у людей с семейной историей аллергии и астмой. Масштабное исследование факторов, влияющих на распространенность аллергии, экземы и риноконьюктивита показали, что ранний контакт с пыльцой защищает от развития аллергий, а не наоборот.

«То есть пыльца тополей и других растений, которую мы вдыхаем в раннем детстве, защищает нас от аллергии в будущем. С котиками и генетически обусловленной астмой, к слову, такая же история – пушистики уменьшают вероятность развития астмы у ребенка. А вот пассивное курение, плесень в квартире, раннее лечение антибиотиками, загрязнение воздуха взвешенными частицами и окислами серы и азота увеличивают вероятность развития у ребенка аллергии или астмы», – пояснила она.

Супрун дала несколько советов аллергикам:

Прежде всего, пойти к врачу и выяснить, на что именно и когда развивается аллергия. Здесь пригодятся анализы и пищевые тесты. Врач пропишет препараты, которые помогут пережить аллергию с как можно меньшим дискомфортом.

Когда в воздухе пыльца, на которую у вас аллергия, стоит плотно закрывать окна, умываться и промывать нос, чтобы уменьшить контакт.

Муниципальные службы по благоустройству, в свою очередь, должны уничтожать сорняки, содержать газоны подстриженными (но не под корень, не в жаркий день, и не на рассвете в выходной) и не допускать появления злаков, которые колосятся, или амброзии.

Мытье улиц также способствует уменьшению количества аллергенов и просто грязи в воздухе.

«Деревья – против аллергии. Деревья в городе становятся пригодиться в борьбе с аллергиями и астмой», – отмечает руководитель Минздрава.

«Город загрязняет воздух. Взвешенные частицы, а также производные дизельного топлива в воздухе и оксиды азота и серы провоцируют аллергию. В этом году ВОЗ признала загрязнение воздуха одной из десяти главных угроз здоровью человечества, вместе с отказом от вакцинации, множественной устойчивостью бактерий к антибиотикам, пандемией гриппа», – указывает Супрун.

По словам Супрун, город горячее пригорода на 10-12 градусов по Цельсию. Говорят про так называемые городские островки жары. Выхлопные газы города создают локальный парниковый эффект, а жара усугубляет вред загрязненного воздуха нашим органам дыхания и иммунной системе.

«В здоровом городе не рубят тополя ради борьбы с аллергиями. В нем косят газоны, сажают деревья и кустарники на каждой улице», – резюмировала Супрун.

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