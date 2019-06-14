Теракты на Шри-Ланке: Интерпол задержал и экстрадировал пятерых подозреваемых

Пятеро подозреваемых в причастности к организации теракта на Шри-Ланке 21 апреля, находившихся в розыске по линии Интерпола, были задержаны на Ближнем Востоке и экстрадированы на родину.

Об этом говорится в релизе международной организации в пятницу, 14 июня, пишет Корреспондент.

«Один из организаторов терактов на Шри-Ланке был задержан после публикации сообщения с красным уголком Интерпола. Ахамед Милан Хаят Мохамед (Ahamed Milhan Hayathu Mohamed), гражданин Шри-Ланки в возрасте 29 лет, который разыскивается по обвинению в терроризме и убийствах, сегодня был экстрадирован на Шри-Ланку вместе с четырьмя другими подозреваемыми после их задержания на Ближнем Востоке», – отмечается в документе.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье, 21 апреля, в гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали пользование соцсетями.

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