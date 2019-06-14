Супрун объяснила, чем грозит здоровью хронический недосып

Чтобы отдохнуть и восстановиться, большинству здоровых людей необходимо спать 7-9 часов в сутки. Но часто мы жертвуем несколькими часам сна ради соблюдения дедлайнов, выполнения домашних дел, вечеринок с друзьями или ночного сеанса в кино. И каждый раз надеемся отоспаться на выходных.

Об этом написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, откладывать полноценный сон на выходные - не лучшая идея. Хотя в понедельник мы действительно можем чувствовать себя лучше, этот эффект не продлится долго.

«Отсып» действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой «оси стресса» гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Но если с понедельника снова продолжить спать меньше, чем нужно - все негативные последствия недостатка сна вернутся. К тому же, «отсыпы» на выходных не способны в долгосрочной перспективе уберечь от проблем, которыми грозит недостаток сна», - отмечает медик.

Супрун указывает, что исследования показывают, что за выходные люди не могут компенсировать недельный пробел во сне. Кроме того, «отсып» в выходные может иметь и негативный эффект - вызвать так называемый «социальный джетлаг». Со временем сбивается режим, и нам сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник.

Руководитель Минздрава советует, что делать, если вы недосыпали течение недели:

Чтобы отдохнуть без вреда организму, можно позволять себе поспать не более одной дополнительной часа в выходной. А потом при необходимости вздремнуть 20-30 минут в день - так вы сможете быстро восстановить силы.

Не стоит спать днем несколько часов - это может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный «сбой», вызвать неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

Универсальный совет - стараться спать полноценно течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

«Конечно, у каждого собственный хронотип - физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. В зависимости от возраста, также может меняться дневная потребность в сне, и некоторым людям действительно достаточно 5:00, чтобы чувствовать себя нормально », - отмечает она.

Однако, по словам медика, есть перечень признаков, которые свидетельствуют, что организм все же хочет отдыхать больше: зевота, мрачность и внезапный пессимизм, утомляемость, раздражительность, проблемы с усвоением новой информации и забывчивость, неспособность сконцентрироваться долгое время, недостаток мотивации, неуклюжесть, повышение аппетита, проблемы полового характера.

Если есть такие проблемы, она советует обратиться к своему семейному врачу за советом и вместе скорректируйте режим дня.

«Ведь хронический недосып угрожает не только истощением, плохим настроением и снижением работоспособности. Он может вызвать и более серьезные проблемы со здоровьем», - отметила чиновница.

Супрун рассказала, чем грозит недосып:

Когда мы не высыпаемся, организм ищет способы компенсировать нехватку энергии. И делает это за счет пищи. Исследования показывают, что недосыпание увеличивает потребность в энергии на 5%, но потребление, особенно после ужина - растет более чем на это запрос. Это грозит перееданием, а затем и появлением избыточного веса.

Постоянная нехватка сна также может вызвать проблемы с сердцем, диабет и наконец сокращать жизнь человека.

Недосыпание воспринимается мозгом как тревожность. Поэтому есть риск попасть в замкнутый круг: проснуться среди ночи, думать об измене, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу, и опять не спать из-за двойной тревожности.

Постоянная нехватка даже одного часа сна может влиять на способность быстро мыслить и действовать. Со временем снижается иммунитет организма и ухудшается общее самочувствие. Повышается риск респираторных заболеваний.

Сбивается выделение гормонов, в том числе тестостерона у мужчин.

Люди, которые не высыпаются, имеют большую склонность к депрессиям, паранойе или тревожности.

Исследования показывают, что хроническое недосыпание может приводить к более ранней смерти.

«Поэтому главный совет - не ждите выходных, чтобы поспать. Сделайте это уже сегодня. Подарите себе регулярный и здоровый сон. Это точно не потерянное время, в которое можно было покорять мир. Это - вклад в свое здоровое и долгую жизнь. И помните, что желательно ложиться и вставать в одно и тоже время», - резюмировала Супрун.

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