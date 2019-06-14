Стало известно, как Зеленский и Богдан выбирали людей в партийный список

Президент Владимир Зеленский и представители Администрации президента не предлагали своих кандидатур, обсуждали лишь принципы подбора, а репутация каждого кандидата тщательно проверялась.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

По его словам, часть списка партии составляют члены команды времен президентской кампании, в частности эксперты, которых Зеленский презентовал на телевизионном ток-шоу «Право на власть». Еще часть списка составляют региональные представители.

«Те, кто обеспечил, чтобы не украли наш результат на участках – они были наблюдателями и членами комиссий – участники Зе!штаба и активные представители, которые себя проявили», – уточнил Корниенко.

«Также это внешняя экспертная среда, с которыми мы коммуницировали во время президентской кампании, но между нами не было каких-то меморандумов или бумаг», – добавил он.

Кроме того, глава штаба рассказал, как отбирали и проверяли кандидатов.

«Каждого кандидата мы спрашивали, что он собирается там делать, чтобы люди четко осознавали куда они идут», – отметил политик.

«Было две проверки – одна похожа на такую, когда, например, выдают право на получение оружия. Мы обращались к специалистам, которые помогали эту информацию находить. И вторая проверка – репутационная, гуглили людей, смотрели их соцсети и дальше принимали решение», – рассказал Корниенко.

По его словам, ни Зеленский, ни глава АП Андрей Богдан не рекомендовали людей в список.

«Президент не может влиять на партию. Это нарушение. Он рекомендовал идеи. «Давайте возьмем экспертов, давайте возьмем людей с западным образованием, чтобы они понимали, что делать, если попадут в исполнительную власть» , – пояснил партиец.

«Какие-то разговоры всегда ведутся, это понятно. Но такого, чтобы кто-то сказал: 43-и этот, а 25-й этот – такого не было. Мы говорили с ними о принципах подбора людей», – рассказал Корниенко.

Напомним: По последним социсследованиям, более 47% украинцев уже определились с решением голосовать за партию Владимира Зеленского.

13 июня «Слуга народа» обнародовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе.

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