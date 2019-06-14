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Новости » Мир 14 июня, 2019, 20:00
Слушания об экстрадиции Ассанжа назначили на 2020 год

Пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся после 24 февраля 2020 года.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил судья на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции австралийца, передает ТАСС.

Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, которая заявила о том, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Сам основатель WikiLeaks, следил за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, которая хранилась на компьютерах, принадлежащих правительству США.

Было также объявлено, что до основных слушаний, которые продлятся пять дней, суд проведет два процедурных заседания – в октябре и декабре.

Ассанж подал апелляцию на принятое 1 мая решение лондонского суда о том, чтобы приговорить его к 50 неделям заключения за нарушение условия освобождения.

Для проведения в пятницу заседания, которое стало уже третьим по счету и длилось около 10 минут, был вновь избран малый зал суда, в котором хватило мест только для 16 журналистов. Сторонники Ассанжа, которые собрались у закрытых дверей, громко протестовали против того факта, что большинству из них было отказано в доступе в зал. Лозунги в поддержку основателя WikiLeaks скандируют также несколько десятков человек, которые устроили демонстрацию перед зданием суда.

Напомним, США подали официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.
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ВеликобританияДжулиан Ассанжэкстрадицияновости мирасудСША
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2019-06-14 22:11 :00