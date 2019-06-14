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Новости » Экономика 14 июня, 2019, 10:01
Штраф 7 млн грн – АМКУ разоблачил сговор в ремонте локомотивов «Укрзализныци»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Смелянский электромеханический завод (Черкасская область) и Научно-технический центр «Привод» (г. Киев) на общую сумму 7 млн гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом информирует Зеркало недели.

«Оштрафовано акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на общую сумму 4 652 780 грн и общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Привод» на общую сумму 2 379 993 грн», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, предприятие оштрафовали за сговор на 7 торгах по предоставлению услуг по ремонту локомотивов «Укрзализныци».

Ранее АМКУ оштрафовал «Кузню на Рыбацкой» за предоставление в 2018 году недостоверной информации о связях с семью компаниями.

 
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УкрзализныцяАнтимонопольный комитетновости Украиныновости экономики
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2019-06-14 11:53 :32