Штраф 7 млн грн – АМКУ разоблачил сговор в ремонте локомотивов «Укрзализныци»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Смелянский электромеханический завод (Черкасская область) и Научно-технический центр «Привод» (г. Киев) на общую сумму 7 млн гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом информирует Зеркало недели.
«Оштрафовано акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Смелянский электромеханический завод» на общую сумму 4 652 780 грн и общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Привод» на общую сумму 2 379 993 грн», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, предприятие оштрафовали за сговор на 7 торгах по предоставлению услуг по ремонту локомотивов «Укрзализныци».
Ранее АМКУ оштрафовал «Кузню на Рыбацкой» за предоставление в 2018 году недостоверной информации о связях с семью компаниями.