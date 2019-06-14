Сериал «Чернобыль»: Украинцам легче молчать об этом, чем быть беспристрастными и небанальными, – Забужко

После сериала «Чернобыль» неожиданно пошел разгон темы «почему это снято не у нас». Вот несколько маркеров, для памяти.

Пишет известная писательница и общественный деятель Оксана Забужко на своей Фейсбук-странице.

1998 г. – выходит на украинском (в моем переводе и с моим послесловием) «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич (под названием «Чернобыль: Хроника будущего») – та самая книга, которая легла в основу сериала. Тираж – 1000 экз. – расходится примерно 15 гг. (когда в 2013 г. С. Алексиевич приезжает во Львов на Дни белорусской культуры, остатки книги еще есть на продажу!). Вывод экспертов: украинскую аудиторию тема Чернобыля не интересует. (Только в 2016 г, уже после Нобелевской премии Алексиевич, вышло 2-е украинское издание)

2011 г. – на экраны выходят 2 фильма, которые разными способами (прямой и метафорический) поднимают тему катастрофы: «В субботу» Александра Миндадзе и «Меланхолия» Ларса фон Триера. Первый неудачный, второй удачный. Оба фатально проваливаются в украинском прокате. Заключение экспертов то же: тема не интересует. (Что украинцы ее просто «вытеснили», как большинство других своих травм, никому почему-то не приходит на ум.)

2012 г. – по заказу австрийского издателя я пишу большое (в нескольких странах выходило отдельной брошюрой, в Украине напечатано в хр. «С карты книг и людей») «чернобыльское эссе» под названием «Планета Полынь: Довженко – Тарковский – фон Триер, или Дискурс нового ужаса», где, кроме проговаривания своего опыта «киевлянки мая-1986», пробую, среди прочего, ответить на вопрос, почему о пережитых катастрофах выжившим легче молчать, чем говорить, – ниже кусок как раз об этом. (И, нет, мое мнение с тех пор не изменилась: наиболее «чернобыльским» фильмом, по мироощущению, для меня и дальше остается «Меланхолия» фон Триера, – нынешний американский сериал снят «о катастрофе на АЭС в СССР», но НЕ о «планете Полынь» – не о том, как мы переживали «горн третьего ангела»).

«Почему не у нас», говорите? Потому что – чтобы кто-то, рожденный в 1980-е, смог такое снять у нас, надо, чтобы тот, кто учил в школе наизусть «Dies Irae» Ирины Жиленко (это ее голосом – «Убили землю» – впервые заговорила Украина в ответ на Чернобыль), – чтобы читал, там же в школе, Щербака и Шовкошитного, чтобы вырастая видел по телевизору «Хронику тяжелых недель» Владимира Шевченко и знал, что эта лента стоила режиссеру жизни, – и вообще, чтобы был «подключен» к своей истории и культуре: вот такое первое условие хоть и не достаточное, но, как говорят математики – необходимое, если не выполнено – тогда все остальное можно не говорить, тогда, что же, тогда, как говорил классик – «Пусть немец покажет» (с)... то бишь – американец.))

Пока научимся говорить «своим голосом».

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