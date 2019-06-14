Савченко: В «Слуге народа» – броуновское движение

В партии Зеленского не все так гладко. «Слуга народа» тоже имеет броуновское движение внутри своей политической силы. А это дестабилизирует страну в целом.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Надежда Савченко.

По словам народного депутата, молодым, несистемным людям очень тяжело попасть в украинскую политику. А вот господину Зеленскому, отметила Савченко, удалось обыграть старых политиков. Но только из-за того, что была запущена новая технология.

«Это такие лайтовые подачи, это виртуальный мир. Эта технология прошла на президентских выборах, она выиграла, смогла удивить старую систему и вообще целый мир тем, что мы начинаем искать новые подходы, что у нас смех побеждает страх. Ведь Порошенко всех запугивал, люди от этого устали, и выиграл смех. Мы уже очень долго проливали слезы», – говорит Надежда Савченко.

В то же время, отмечает народный депутат, в партии Зеленского не все так гладко.

«Слуга народа» тоже имеет броуновское движение внутри своей политической силы. Это дестабилизирует страну в целом. Если такие политические силы придут в парламент, они вообще будут дестабилизировать страну. Вот представьте себе команду, где люди друг друга не знают. Разве не страшно работать с человеком и не знать, или он подставит вам свое плечо, или нет? Да, новые лица – это очень хорошо. Но молодые политики часто начинают с местных советов и набираются от старых политиков грязных вещей и знаний о коррупции. Поэтому они системные люди»,– отметила Савченко.

По ее словам, «новым инъекциям» сегодня нет места в старых политических силах, которые уже годами сидят в Раде.

«Например, в «Батькивщине есть люди, которые годами находятся на тех же местах. В Верховной Раде практически один и тот же коллектив. В 2014-м году надо было набрать 5%, поэтому там появилась Шкрум, Рябчин, я и Луценко. То есть появились люди не из команды «Батькивщины». Но они были взяты» просто как бренд», – прокомментировала Надежда Савченко.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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