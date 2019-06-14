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Новости » Мир 14 июня, 2019, 13:27
Российские полицейские теперь смогут отдыхать в Турции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции – впервые с 2015 года.

О распоряжении главы МВД, которое вычеркивает Турцию из перечня запрещенных стран для отдыха сотрудников полиции, написала Европейская правда со ссылкой на агентство Фонтанка.

В начале 2015 года РФ запретила сотрудникам МВД ездить на отдых за границу. Это объясняли тем, что вражеские спецслужбы могут завербовать российских сотрудников полиции, которые допущены к секретной информации. Запрет касался даже постовых полицейских.

Издание «Коммерсант» отмечает, что кроме Турции, полицейские теперь смогут ездить в Таиланд. По данным издания, о соответствующем распоряжении главы МВД сотрудников полиции сообщили 12 июня.

По данным Ассоциации туроператоров, в список разрешенных к посещению стран добавились также Объединенные Арабские Эмираты и индонезийский остров Бали.

По данным издания «Коммерсант», список из 116 государств, которые не рекомендовали к посещению сотрудниками МВД, был составлен МИД РФ в 2014 году. В дальнейшем он несколько раз корректировался. Так, например, правоохранителям разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились в полицейских под запретом.

 
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РоссияТурцияполицияотдыхновости мира
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