Россия начала выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО
14 июня Россия начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечено, что первые 34 жителя «ДНР» пересекли границу с Россией для получения гражданства.
Так, ранее «власть «ДНР» передала на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.
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