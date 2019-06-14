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Новости » События 14 июня, 2019, 13:16
Россия начала выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО

14 июня Россия начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечено, что первые 34 жителя «ДНР» пересекли границу с Россией для получения гражданства.

Так, ранее «власть «ДНР» передала на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.

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2019-06-14 15:50 :19