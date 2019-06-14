Рейтинг Смешко: аналитик объяснил его «накладкой» и отсутствием дискредитационной кампании

Рейтинг Игоря Смешко объясняется запросом на новые лица, «накладкой» электоральных полей с Анатолием Гриценко, от которого избиратели «устали», а также отсутствием дискредитационной кампании.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический аналитик, кандидат юридических наук Александр Москалюк.

Отвечая на вопрос, чем можно объяснить поддержку, как об этом свидетельствуют результаты социологических опросов политика, председателя партии «Сила и честь» Игоря Смешко, Александр Москалюк отметил, что частично речь идет о факторе запроса на новые лица. Кроме того, говорит он, произошла «накладка» электоральных полей – украинцы «устали» от лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, который постоянно находится в публичном пространстве, и поскольку риторика Гриценко и Смешко являются похожей, поэтому с потерянных Гриценко голосов начал набирать Смешко.

Эксперт добавил, что Игорь Смешко имеет поддержку среди части общества – людей, которые работали в правоохранительных органах и имеют определенный авторитет, поэтому они тоже влияют на других.

«Пока нет никакой дискредитационной кампании, пока что никаких фактов не было, а они могут появиться – и тогда мы увидим, как они могут повлиять», – отметил Александр Москалюк.

Одновременно он обратил внимание на так называемый фанатский синдром, когда политик нравится избирателям, поэтому они не воспринимают любые рациональные доводы.

«В принципе, выбор всегда иррационален, но так, как это происходит сейчас, уже даже после того, как этот выбор сделан, уже никакие рациональные факторы не включаются. И это, мне кажется, еще хуже», – резюмировал эксперт.

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