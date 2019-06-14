Пять лет назад боевики сбили самолет с украинскими десантниками над Луганском

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

Об этом сообщает ИA ZIK.

14 июня 2014 года, во время войны на востоке Украины, примерно в 1:00 ночи был сбит украинский Ил-76 недалеко от Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ЧВК «Вагнер». Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов к аэропорту «Луганск». Самолет должен был садиться вторым, однако во время посадки он был сбит из ПЗРК «Игла». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли.

Гибель всех 49 военных, которые находились на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала антитеррористической операции и крупнейшей на то время одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии возглавлял штаб антитеррористической операции, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям). Павлоградский горрайонный суд приговорил его к 7 годам заключения, однако Назаров подал на апелляцию. Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области 3 октября оставила без удовлетворения ходатайство генерала.

Кроме того, следователи СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении трех заказчиков сбитии ИЛ-76, среди которых был главарь «ЛНВ» Игорь Плотницкий и его помощники Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

В июне 2019 года Апелляционный суд Запорожской области признал вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажа и десантников Ил-76 в 2014-м над Луганском.

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