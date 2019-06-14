Против Украины возобновили иск на сотни миллионов долларов

Компания Gilward Investments B. V., (Нідреланди), которая была крупнейшим акционером авиакомпании «Аэросвит» возобновила иск против Украины на сумму более 695 миллионов долларов.
Информация об этом представлена в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, пишет Апостроф.
Нидерландцы инициировали инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Тогда в компании заявили, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.
Слушания должны были пройти в феврале 2019 года, но так как истец не внес дополнительную предоплату, в деле был объявлен «технический дефолт».
3 июня 2019 компания из Нидерландов сделала необходимый платеж.
Напомним, что «Аэросвит» прекратила свою деятельность в 2014 году.