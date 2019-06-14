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Новости » Мир 14 июня, 2019, 22:24
Протестующие забросали камнями кортеж премьера Албании

В Албании демонстранты напали на кортеж премьера и лидера правящей партии Эди Рамы. Люди забросали правительственные автомобили камнями и другими предметами, и при этом скандировали «Рама, прочь!»

Об этом сообщает издание Exit, пишет Главком.

Протестующие заблокировали дорогу, по которой Эди Рама ехал в город Либражди, чтобы объявить кандидата в мэры от Социалистической партии.

Люди забросали правительственные автомобили камнями и другими предметами, и при этом скандировали «Рама, геть!».

В результате протестов задержали семь региональных представителей оппозиционной Демократической партии.

Кроме того, задержали 16 непосредственных участников протестов.

Напомним, президент Албании из-за протестов отменил местные выборы.

Как сообщалось, протесты в Албании начались в феврале 2019 года. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки премьера Рамы, который занимает должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее главу обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.
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