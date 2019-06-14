Президент Чехии назвал наглой провокацией скандальный законопроект РФ о 1968 год

13 июня состоялась вторая встреча президента Чехии Милоша Земана и посла РФ в Чехии Александра Змеевского по поводу зарегистрированного в России законопроекта, который в случае принятия предоставит статус ветерана боевых действий военнослужащим СССР, принимавшим участие во вторжении в Чехословакию в 1968 году.

Об этом сообщает Европейская правда.

Земан назвал законопроект, подготовленный коммунистами, «дерзкой провокацией против Чешской Республики и него лично». В беседе с послом Российской Федерации он также «решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ и ЧР», – написал пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек в своем Twitter.

Змеевский, в свою очередь, сообщил президенту Земану, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанный президентами двух стран в августе 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году и дальнейшее пребывание советских войск на территории ЧССР.

О первой встреча Земана и Змеевского по этому поводу сообщали 5 июня, а в России тогда ответили, что упомянутый документ – якобы лишь единоличная инициатива.

Ранее возмущение в связи с инициативой КПРФ в Госдуме выразило МИД Чехии.

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