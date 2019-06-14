Правительство готово защищать SkyUp в правоохранительных и судебных органах

Министерство инфраструктуры и Министерство юстиции Украины могут обратиться в правоохранительные органы и Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей относительно решения Барышевского суда Киевской области, который отменил лицензию на осуществление перелетов компании SkyUp.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

По словам Омеляна, соответствующее решение об обращении в судейские и правоохранительные органы в правительстве примут после получения соответствующих разъяснений этого решения. Соответствующее разъяснение попросила предоставить Госавиаслужба.

«Мы получили решение Барышевского районного суда. Госавиаслужба направила письмо с заявлением о разъяснении судебного решения. После получения этого разъяснения мы будем предпринимать действия в рамках действующего законодательства и, безусловно, со всем уважением к суду», – заявил Омелян.

По его словам, авиакомпания SkyUp продолжает нормально функционировать и осуществлять перевозку пассажиров. Решение об аннулировании ее лицензии обжаловали в апелляции.

12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. По словам представителей авиакомпании, иск подало лицо, которая даже не была ее клиентом.

SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании.

18 мая 2018 SkyUp получил право на осуществление полетов.

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