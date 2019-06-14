Отказаться от 2,8 млрд долларов - Юрий Витренко о предложениях мирового соглашения от «Газпрома»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» не получала предложений относительно мирового соглашения от российского «Газпрома», заявили в компании 13 июня.

В то же время «Нафтогаз», согласно заявлению, «в очередной раз приглашает россиян на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал, что, если компания все же получит предложения от российского монополиста, то внимательно их рассмотрит», информирует Радио Свобода.

«В частности, мы можем рассмотреть, в какой форме «Газпром» выполнит решение предыдущего арбитража о компенсации «Нафтогазу» убытков от невыполнения «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, за этим решением «Газпром» нам должен уже больше 2,8 миллиардов долларов. Также мы можем рассмотреть предложения относительно нового транзитного контракта по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно до полного покрытия расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах», – уточнил Витренко.

Впрочем, он предположил, что российские чиновники готовы рассматривать только вариант мирного соглашения, который предусматривает игнорирование решений предыдущих решений арбитражей.

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от 2,8 миллиардов долларов, а, по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати» (более 80 миллиардов долларов до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)», – комментирует представитель «Нафтогаза».

По мнению Витренко, Украина должна добиваться прекращения строительства «Северного потока-2», который позволит России отказаться от транзита газа через Украину, а также проведения антимонопольного расследования по жалобе «Нафтогаза».

«Ну и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию», – подытожил он.

Ранее 13 июня российские СМИ распространили заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что «Газпром» якобы предложил «Нафтогазу» рассмотреть возможность подписания мирного соглашения.

Украина не покупает российский газ с ноября 2015 года. Зато газ поступает из стран ЕС. По данным НАК «Нафтогаз-Украины», в 2018 году Украина импортировала семь миллиардов кубометров газа с европейского рынка, больше всего – из Словакии (5,7 миллиарда).

Действие украинско-российского соглашения о транзите завершается 1 января 2020 года. Украинско-российско-европейские переговоры о транзите газа в ЕС пока не дали результатов. Часть экспертов и политиков из-за этого выражает опасения, что Украина может потерять около трех миллиардов долларов доходов ежегодно.

В конце марта, за неделю до первого тура выборов президента Украины, премьер-министр России Дмитрий Медведев и Миллер провели в Москве переговоры с Медведчуком и Бойко, который на то время был кандидатом в президенты. Тогда украинских политиков раскритиковали за визит в российскую столицу.

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