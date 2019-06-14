Организатор теракта в мечетях в Новой Зеландии не признал свою вину, – СМИ

Подозреваемый в убийстве 51 человека во время нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерче Брентон Таррант отказался признавать свою вину.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на The New York Times.

С таким заявлением в Высоком суде Крайстчерча выступили его адвокаты.

Судья сообщил, что проведенная экспертиза показала – Таррант абсолютно адекватен, а поэтому – вменяемый. Ему предъявили обвинения в терроризме, в убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант, который приобщался к заседанию видеосвязью, улыбался. Это изрядно встревожило присутствующих в зале родственников погибших.

Если его признают виновным, Тарранта может ждать перспектива жизни в тюрьме до смерти без досрочного освобождения, то есть наказание, которое до сих пор никогда не принимали в Новой Зеландии.

Судебный процесс по этому делу начнется 4 мая 2020 года. По словам судьи, он может затянуться на срок до трех месяцев.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч открыли огонь, погибли 49 человек. Утром 17 марта полиция нашла еще одно тело после расстрела, количество погибших возросло с 49 до 50.

Один из нападавших – 28-летний австралиец Брентон Таррант – перед тем, как открыть огонь, распространил 74-страничный манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. Свой поступок Брентон назвал «терактом». В течение 17 минут вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.

За 9 минут до расстрела людей он разослал свой манифест на более 30 парламентских адресов, в частности, премьер-министру страны Джасинде Ардерн. Добавим, что в манифесте, обнародованном перед нападением террорист отметил: «Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине».

После теракта полиция взяла под стражу четырех человек – трех мужчин и одну женщину. Правоохранители заявили, что задержанные не были в «списке наблюдения» как Новой Зеландии, так и Австралии.

Социальная сеть Facebook изменила правила трансляций через два месяца после расстрелов людей в двух мечетях новозеландского города Крайчестер.

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