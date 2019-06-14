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Новости » Спорт 14 июня, 2019, 23:47
Официально: В новом сезоне в баскетбольной Суперлиге будут играть девять команд

Состоялся Исполком комитета Федерации баскетбола Украины (ФБУ), на котором утвердили количество команд Суперлиги в сезоне 2019/2020.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, Суперлигу расширяют до девяти команд. Состав участников чемпионата пополнит «Прометей» из Каменского.

В плей-офф попадут восемь команд, которые будут играть все серии до трех побед.

Также на Исполкоме стало известно, что под вопросом участие в Суперлиге харьковского «Политехника» в Суперлиге. Этот клуб могут заменить «Харьковские Соколы», который также базируется в Харькове.

Добавим, что в прошлом сезоне «Прометей» из Каменского выиграл Высшую лигу чемпионата Украины. А в текущее межсезонье команда уже подписала трех топовых игроков.
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