Очень много вещей являются противоречивыми в действиях Зеленского, – Александр Москалюк

С юридической точки зрения в действиях Владимира Зеленского много вещей являются достаточно противоречивыми.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический аналитик, кандидат юридических наук Александр Москалюк.

По его словам, пока что большая часть общества воспринимает Зеленского как демократического президента.

«Однако достаточно много вещей с юридической точки зрения являются достаточно противоречивыми. У всех на виду указ, связанный с роспуском Верховной Рады. Однако есть также указы, которые отменяют указы Порошенко, и они являются очень проблемными», – считает господин Москалюк.

Так же проблемным, по мнению господина Москалюка, является заседание СНБО по отсрочке рынка электроэнергии, несмотря на то, что это не их компетенция.

Вместе с тем эксперт считает, что в парламенте Слуге народа придется с кем-то договариваться о создании коалиции. Он прогнозирует, что по партийным спискам у них будет около 150 мандатов и примерно 30-40 мажоритарщиков. Также может быть такое, что мажоритарщики, которые прошли не от этой партии, могут присоединиться.

«Я думаю, что им не удастся стать фракцией-коалицией, и это очень хорошо. Если с точки зрения скорости принятия решений фракция-коалиция – это хорошо, но с точки зрения демократии, я думаю, что это не очень, когда Президент представляет одну политсилу. Таким образом они могут лоббировать законы, которые им необходимы. Украина еще не является настолько развитой демократией для того, чтобы существовали предохранители от узурпации власти», – констатировал Александр Москалюк.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в ВРУ сейчас имеют шанс попасть пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 26 мая до 7 июня. Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

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