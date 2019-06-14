Обстрел Марьинки: ВСУ отвечали ударами из гранатометов и зениток

Вооруженные силы Украины отвечали на обстрелы боевиков вблизи Марьинки.

Об этом рассказал в пятницу на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано пять вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Сегодняшнее утро началось с массированного артиллерийско-минометного обстрела наших позиций близ Марьинки», – сказал Мотузяник.

По его словам, утром в 4:55 оккупанты по направлению с. Александровка открыли огонь из ствольной артиллерии 122 калибра, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Обстрел был довольно мощным и продолжался около сорока минут.

«За это время противник выпустил в сторону наших позиций двадцать восемь снарядов 122 и двадцать мин 120-го калибра. Кроме того враг применил еще и минометы калибра 82 мм, с расходом семь мин. Чтобы подавить вражеские огневые точки, наши защитники открыли ответный огонь из зенитных установок и станковых противотанковых гранатометов», – добавил он.

Кроме того, по информации военнослужащих ВСУ, артиллерийские расчеты оккупантов, которые совершили обстрел жилых домов в Марьинке, после ведения огня быстро оставили позиции и спрятали технику (гаубицы 2С1 «Гвоздика») в одном из жилых районов Донецка, зная, что наши военные не обстреливают города, где проживает гражданское население.

Однако, как отметил Мотузяник, утренний обстрел Марьинки стал не единственным фактом нарушения перемирия боевиками уже с начала текущих суток. Так, под вражеским огнем утром находились наши позиции возле н.п. Новоселовка, Южное и Попасная.

В районе Попасной, кроме гранатометов и стрелкового оружия, оккупанты применили еще и минометы калибра 82 мм, потратив двенадцать мин.

По состоянию на сейчас, по данным Минобороны, ситуация находится под контролем украинских военных. Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет.

Добавим, сегодня в Донецкой области в результате обстрела российско-оккупационными войсками Марьинки пострадали четверо людей, среди них – 9-летний ребенок.

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