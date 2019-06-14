О ситуации в Иловайске знаю больше, чем все, – Хомчак заявил, что ждет ответов от Матиоса

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что о боях за Иловайск знает больше, чем другие, ведь видел общую картину, а не ситуацию в отдельном разрезе. За 5 лет он не изменил ни одного свидетельства и считает, что общество таки должно узнать, кто виноват в этой трагедии.

Об этом Хомчак рассказал в эфире спецпроекта программы военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Комментируя обвинения ряда добровольческих батальонов о несоответствии его показаний реальным приказам, которые отдавал во время боев за Иловайск, он подчеркнул: об этой операции знает больше, чем другие.

«Знаю все, как было. По крайней мере из того, что мне известно, я, наверное, знаю больше всех. Ведь каждый видел эту ситуацию и обстановку в своем разрезе. Я как руководитель общался с Киевом и со всеми, соответственно принимал какие-то решения, давал какие-то команды», – рассказал Хомчак.

Он подчеркнул: за 5 лет в его показаниях ни слова и факта не изменилось.

В то же время начальник Генштаба подчеркнул: отсутствие результатов следствия – вопрос к Главному военному прокурору Анатолию Матиосу. И общество должно узнать, кто был виновен в этой трагедии.

«Однако, я бы задавал вопросы не только, кто в этом виноват, а почему вообще это произошло. Пусть следствие покажет, каковы были причины, предпосылки, задачи, действия, откуда там взялись добровольческие батальоны и спецподразделения милиции. Речь идет про «Свитязь», «Ивано-Франковск», «Херсон», «Миротворец». Есть очень много вопросов, на которые следствие должно дать ответ обществу», – подчеркнул начальник Генштаба.

Сам же он не захотел рассуждать на эту тему, мол, его слова снова скомпрометируют.

«Это опять будет оценено обществом, будто Хомчак говорит одно, кто там – другое. Проплаченный провокатор Шапошников, которого в Украине нет, опять выступит. Он рассказывает, что Хомчак его преследует. И вообще кого-то преследовать – ниже моего достоинства. Тем более какого-то лживого, скажем так, мужчину», – подчеркнул Руслан Хомчак.

Напомним, журналист «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников был в составе съемочной группы, которая выходила из окружения в Иловайске. В 2014-м Шапошников опубликовал расследование, где заявил, что именно действия Хомчака привели к окружению украинских сил.

21 мая Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба.

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