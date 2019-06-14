Никаких контактов по этому вопросу не было, – Вятрович не знает, о чем разговаривали Зеленский и Дуда

Со времени смены власти в Украине значительных сдвигов в польско-украинских отношениях не произошло.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии УНН.

Мы всегда заявляли, что надо говорить о перезагрузки этих отношений, надо, чтобы тяжелые польско-украинские отношения в прошлом не влияли на настоящее, чтобы эти вопросы тяжелой истории остались историкам, а не политикам», – отметил Вятрович.

Однако, по его словам, с польской стороны существует постоянная зависимость нынешних отношений с оценками тяжелого прошлого, и серьезных изменений до сих пор не произошло.

«Сказать, что произошли какие-то явные сдвиги со времени смены власти в Украине, не могу. Я знаю, что состоялась встреча в Брюсселе между обоими президентами, там прозвучал месседж о том, что история не должна влиять на современные украинско-польские отношения. В принципе, посыл правильный, но в практических шагах этот месседж пока не был воплощен», – отметил Вятрович.

Кроме того, по его словам, ни одного контакта по поводу этого вопроса Института нацпамяти с Администрацией Президента не было.

«Информации никто у нас не получал по поводу нынешнего состояния украинско-польских отношений. С какой позицией новое руководство государства поехало на те переговоры, мы не знаем», – сказал Вятрович.

Он также напомнил, что ни одного из разрушенных украинских памятников на территории Польши до сих пор не восстановлено так же, как и работу Украинско-польского форума историков.

«Мы предложили встречу польскому Институту национальной памяти с тем, чтобы обсудить возможности возобновления работы форума историков, но польская сторона отказалась от такой встречи», – сообщил Вятрович.

Также, он отметил, что Польша не выполняет взятые на себя межгосударственные обязательства относительно охраны украинских памятников на польской территории, поскольку один из них, в селе Верхрата, официально охраняется межгосударственным соглашением между Украиной и Польшей, но уже около трех лет остается разрушенным.

По словам Вятровича, все польские памятники, которые были разрушены за последние годы в Украине, давно восстановлены при участии украинской стороны.

«Более того, украинской стороной расследованы факты, кто именно был причастен к их осквернению, расследована причастность разного рода пророссийских кругов к этому. К сожалению, с польской стороны мы этого не дождались – ни расследования, ни заявлений с политическим осуждением осквернения украинских могил и памятников», – добавил Вятрович.

Он также напомнил, что продолжение польских поисковых работ на территории Украины непосредственно привязано к восстановлению украинских памятников на польской территории. Польская сторона знает об этой позиции Украины и в прошлом году показала свою готовность восстановить памятник в селе Верхрате, чего до сих пор не сделано.

По словам Вятровича, в вопросе поисковых работ на территории Украины с польской стороны происходит информационная манипуляция.

«Речь идет об отмене моратория на поисковые работы, а не эксгумацию. Разница заключается в том, что поисковые работы могут закончиться нахождением каких-то останков, а могут не принести никакого результата. Почему польская сторона говорит именно об эксгумации? Очевидно, сознательно эмоционально насыщая информационное поле, создавая иллюзию о том, что якобы уже найдены останки многих людей, которые украинская сторона не дает перезахоронить», – пояснил Вятрович.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.