Ночь на 14 июня в Киеве оказалась самой теплой с 1927 года

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже +20,1 градуса, чего не было с 1927 года.

Об этом говорится на сайте обсерватории.

«По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже +20,1°C, а это значит, что повторное рекордное значение за почти столетний период», – говорится в сообщении.

«Несмотря на высокий температурный фон, который на 9°C превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня», говорится в сообщении.

Ранее метеорологи сообщали, что ночь на 11 июня в Киеве была самой теплой с 1881 года.

В то же время, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. В частности, в течение 12-13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

По данным ГСЧС, такие метеорологические условия (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.