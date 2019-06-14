Не представляю, чтобы в развитой стране премьера не отпустили в отставку, – эксперт

Если КСУ таки примет решение о неконституционности роспуска парламента, самому Зеленскому это пойдет на пользу – к осени сможет провести нормальные собеседования с членами своей партии и, наконец, понять, кого вообще ведет в Раду.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал политический эксперт Кирилл Молчанов.

Комментируя указ Зеленского о роспуске ВР, он отметил: нынешний украинский парламент заслужил, чтобы его уже давно распустили. К тому же он мог и разойтись сам – это практика развитых стран во время политических кризисов. Однако, по его словам, в Украине сейчас низкий уровень политической культуры, чтобы идти по принципу коллективной государственной ответственности.

«Я слабо себе представляю, чтобы в какой-то развитой стране глава правительства подал заявление об увольнении, но его не удовлетворили. Это выглядит, мягко говоря, нелогично», – считает Молчанов.

Однако, по его словам, если КС таки постановит, что решение президента было неконституционным, Зеленский не будет давить на эту тему.

«На этой неделе мы видели, какое было количество скандалов, связанных со списком партии. Думаю, Зеленский был бы сам заинтересован, чтобы к осени можно было провести нормальные собеседования, посмотреть, кого вообще ведет в эту Раду, чтобы избегать ситуаций, которые были в последние дни», – отметил политэксперт.

К тому же не только Зеленский, а и большинство председателей партий поняли, что к их спискам возникает много вопросов.

«В частности, кто все эти люди и почему под прикрытием новых лиц возникают те, кто со старым душком», – отметил эксперт.

Он подчеркнул: все политические игроки уже пришли к консенсусу: если суд признает решение неконституционным, спокойно это воспримут и не будут расшатывать ситуацию в государстве.

Как сообщалось ранее, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил досрочные выборы на 21 июля.

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