Наследство Януковича: Балицкий заявляет, что на счетах государства не должно быть денег

То, что после побега Виктора Януковича на казначейском счете был мизерный остаток средств – это нормально, потому что если в Госказначействе не ноль на счету, то оно плохо работало.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Евгений Балицкий.

Также господин Балицкий сказал: деньги должны поступать на счет и каждый час расходиться на места.

В то же время экономист Борис Кушнирук считает, что можно сравнить экономические показатели работы различных властей.

«Господин Балицкий не свалился с неба. Он же был депутатом и при предыдущей власти. Партия регионов покинула страну в условиях экономической катастрофы. Это следствие не только ужасных ограблений, но и некомпетентности. Достаточно вспомнить остаток на корсчете правительства в Нацбанке. Если госпожа Тимошенко оставила 4 миллиарда долларов долгов, то власть Януковича – 36 миллиардов и хаос в экономике», – отметил г-н Кушнирук.

Однако господин Балицкий возразил, что не стоит рассказывать, что после Януковича на счету был ноль.

«Именно такое происходит сейчас. Каждый день на счету ноль, потому что когда приходят деньги, они идут по назначению», – отметил народный депутат.

Однако экономист Кушнирук убежден, что нынешняя власть точно работала лучше, чем предыдущая.

«Однако для меня проблема есть как с предыдущей, настоящей и будущей властью – в том, что они не понимают, каким образом хотят создать ситуацию, чтобы мы не зависели от цен на сырье на внешних рынках и создать экономику с высоким уровнем добавленной стоимости», – констатировал Евгений Балицкий.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, которые оперируют или распорядителями средств на миллиарды гривень, должны получать такую зарплату, чтобы у них не было соблазна.

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