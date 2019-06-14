Нафтогаз заявил о снижении цены газа для потребителей за ПСО в июне на 7,3%

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену на природный газ для нужд населения и других потребителей за ПСО, что будет действовать в июне, – согласно постановлению Кабинета Министров Украины №485 от 5 июня 2019 года она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Таким образом, в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКУ для соответствующего обл - или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

«Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается уменьшение цен на газ на европейском рынке, откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда же мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно – один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Постановление Правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показатели – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – она и определила цену на июнь.

«Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением относительно полной отмены ценового регулирования, что в придачу к прозрачного ценообразования позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа», – подытожил Андрей Коболев.

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