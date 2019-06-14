На Марсе заметили логотип из фильма «Стар трек»

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала на поверхности Красной планеты логотип Звездного флота – вымышленной государственной организации во вселенной фильмов «Стар трек».

О том, как он образовался, рассказали сотрудники Университета Аризоны, пишет Naked science.

На Марсе не раз обнаруживали необычные предметы, которые людям могут что-то напоминать. Например, ложку, лицо или русалку. Сейчас станция MRO с помощью камеры HiRISE запечатлела логотип Звездного флота, известного многим поклонникам фильмов саги «Стар трек».

Специалисты Космического агентства заметили, что это открытие – лишь интересное совпадение. Они объяснили, как могла образоваться такая форма.

«Давным-давно на этом месте находились дюны в форме полумесяца. В какой-то момент произошло извержение. Лава растеклась по равнине и вокруг дюн, но не накрыла их целиком. Она затвердела, но дюны остались в виде небольших островов. Ветер продолжал дуть. Наконец песчаные насыпи, которые ранее были дюнами, развеялись, оставив только вот эти «следы» на лавовой равнине. Их часто называют «слепками дюн», так как они говорят о том, где ранее находились дюны, окруженные лавой», – говорят ученые.

Напомним, NASA запустила онлайн-трансляцию сборки марсохода, который побывает на Красной планете.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.