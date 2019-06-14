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Новости » Львов 14 июня, 2019, 23:58
На Львовщине столкнулись три автомобиля: один из водителей погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 июня, около 12.10 на улице Львовской в городе Городок.

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили полицейские, произошло столкновение трех автомобилей «ЗАЗ Сенс», которым управлял 60-летний львовянин, «Мерседес», за рулем которого находился 36-летний житель Радехова, и «Шкоды Фабия», под управлением 33-летней местной жительницы.

От полученных травм водитель «Сенса» умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Информация о пострадавших уточняется.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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ГородокЛьвовская областьновости УкраиныДТП
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