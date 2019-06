На двух танкерах в Оманском заливе произошли взрывы - США обвиняют Иран

Соединенные Штаты обвиняют Иран в нападении на танкеры, перевозившие нефть Оманским заливом. Иранские власти все обвинения отвергают.

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в нападении, указав на, по его словам, «сложный характер» атак. Он предположил, что Иран прибег к нападению, чтобы повысить напряжение в регионе, сообщает Радио Свобода.

«Это только последнее из серии нападений, к которым удалась Исламская республика Иран и ее группировки против США и их союзников. И их стоит рассматривать в контексте 40 лет ничем не спровоцированной агрессии против стран, которые любят свободу», – заявил Помпео.

Ранее на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций представитель США Джонатан Коэн осудил нападения и сказал, что Вашингтон оказывает помощь пострадавшим.

«Неприемлемо для любой стороны атаковать коммерческое судоходство, и сегодняшние атаки на корабли в Оманском заливе вызывают очень серьезную тревогу», – отметил Коэн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш заявил, что мир «не может позволить себе большого противостояния в регионе Персидского залива».

Иранские государственные СМИ заявляют о спасении иранскими моряками 44 членов экипажа, однако в Вашингтоне это заявление отрицают и утверждают, что именно представители американского флота пришли на помощь тем, кто оказался за бортом пострадавших кораблей.

По сообщениям, один из членов экипажа потерпел легких ранений.

Один из танкеров под названием Kokuka Courageous принадлежит Японии, другой, Front Altair, был нанят для перевозки тайваньской нефтяной компанией CPC Corp, но шел под флагом Норвегии.

Нападения на танкеры произошли в то время, когда Иран посещает премьер-министр Японии Синдзо Абэ в попытке ослабить напряжение между Вашингтоном и Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе обратил внимание на то, что нападения на танкеры в то время, как Иран посещает премьер-министр Японии Абэ Синдзо. Его визит является попыткой ослабить напряжение между Вашингтоном и Тегераном.

«Сообщения о нападениях на танкеры, связанные с Японией, поступили тогда, когда премьер-министр Синдзо Абэ встречался с Аятоллой Али Хаменеи для широких и дружеских переговоров. Назвать то, что, возможно, произошло сегодня утром, подозрительным – ничего не сказать. Предложенный Ираном Региональный форум для диалога является крайне необходимым», – написал Зарифе в своем Twitter.

Attacks Reported on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.



Suspicious doesn't begin to describe what likely transpired this morning.



Iran's proposed Regional Dialogue Forum is imperative.